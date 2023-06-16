Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'yı Dünya Konseyi'ne Davet Etti

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Brüksel'de UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı'na da katıldı. Toplantıda Konya'nın deprem döneminde yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Altay, dünyanın farklı ülkelerinden gelen UCLG üyesi belediye başkanlarını Konya'da 26 Ekim'de başlayacak UCLG Dünya Konseyi'ne davet etti. Başkan Altay, "Konya'daki Dünya Konseyi'nde hem UCLG Başkanlığını devralacağız hem de bine yakın misafirimizi Konya'da ağırlayacağız. Belediye başkanlarımızı şehrimizde misafir ederek onlara güzel bir Konya tanıtımı yapmayı planlıyoruz" dedi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Brüksel'de UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, Brüksel'de çok yoğun bir toplantıyı geride bıraktıklarını belirterek, "Öncelikle UCLG olarak geçmiş dönemde yapmış olduğumuz işlerin istişaresini gerçekleştirdik. Özelde de deprem nedeniyle hem Konya'da yaptığımız faaliyetler hem de Türkiye'deki faaliyetlerle ilgili genel bir değerlendirme oldu. Bizim için bu toplantının önemi Konya'da yapacağımız Dünya Konseyi'nden önceki son toplantı olması. Buradaki bütün belediye başkanlarımızı Konya'da 26 Ekim'de başlayacak Dünya Konseyi'ne davet ettim. Böylece hem UCLG Başkanlığını devralacağız hem de bine yakın misafirimizi Konya'da Dünya Konseyi'nde ağırlayacağız. Umuyorum ki çok güzel bir toplantı olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Şehrimizin ekonomisine ve tanıtımı için çok önemli bir katkı sağlayacak"

Konya'da gerçekleştirilecek UCLG Dünya Konseyi'nin şehre büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Altay, "Toplantı Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı döneminin başlaması ve binden fazla misafiri şehrimizde ağırlayacak olmamız açısından bizim için çok kıymetli. Şehrimizin ekonomisi ve tanıtımı için çok önemli bir katkı sağlayacak. Belediye başkanlarımızı şehrimizde misafir ederek onlara güzel bir Konya tanıtımı yapmayı planlıyoruz. İnşallah Konya için bir dönüm noktası olacak. 26 Ekim'deki büyük buluşmaya şehrimizi hazırlamak için bir taraftan da büyük bir gayret içerisindeyiz. Umuyorum çok başarılı bir Konya tanıtımı olacaktır" dedi.

UCLG 2023 Dünya Konseyi, 26 Ekim tarihinde Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak. - KONYA