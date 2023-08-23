Dünya Bankası Yemen'de Koordinasyon Ofisi Açtı

Dünya Bankası, 2015'ten bu yana faaliyetlerini durdurduğu Yemen'de yeniden koordinasyon ofisi açtı. Açılış Aden'de gerçekleşti ve hükümete doğrudan destek sunulacağı vurgulandı.

Dünya Bankası, 2015'ten bu yana faaliyetlerini durdurduğu Yemen'de yeniden koordinasyon ofisi açtı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, koordinasyon ofisi geçici başkent Aden'de açıldı.

Dünya Bankasının alandaki temsilcisi ve Yerel Koordinatörü Semra Şeybani ile bir araya gelen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vaid Bazib yaptığı açıklamada "Aden'de yeniden koordinasyon ofisi açılması, 2015'ten bu yana atılan ilk gerçek adımdır." ifadesini kullandı.

Bazib, Aden'de ofis açılması ve çalışmalara başlanmasıyla yeniden imar ve ekonomik iyileşme çabaları çerçevesinde hükümete doğrudan destek sunulacağını vurguladı.

Koordinatör Şeybani de Dünya Bankasının Yemen halkına ve kurumlarına destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Yemen'de İran destekli Husi milislerin 2014'te, aralarında başkent Sana ve birçok kenti ele geçirmelerinin ardından, Dünya Bankası, siyasi ve güvenlik durumlarını gerekçe göstererek Mart 2015'te ülkedeki koordinasyon ofisinin faaliyetlerini sonlandırmıştı.