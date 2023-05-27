Dünya Bankası, Pakistan'daki selzedeler için 213 milyon dolarlık finansmanı onayladı

Dünya Bankası, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 2022'deki sellerden etkilenen halkın geçim kaynakları ve temel hizmetlerin kalkındırılması için 213 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Dünya Bankası, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 2022'de yaşanan sellerden etkilenen halkın geçim kaynakları ve temel hizmetlerin kalkındırılması için 213 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Entegre Sel Direnci ve Adaptasyon Projesiyle (IFRAP) Pakistan'da yaklaşık 35 bin 100 kişiye evlerini yeniden inşa etmesi için destek verileceği, küçük çiftçilere hayvancılığın kalkındırılması için geçim hibeleri sağlanacağı ve iklim dostu tarım ve diğer üretken faaliyetlerin teşvik edileceği vurgulandı.

Dünya Bankası Pakistan Ülke Direktörü Najy Benhassine, selden etkilenen halka geçim kaynağı desteği ve bölgede altyapının iyileştirilmesi için Belucistan yönetimi ile yakın çalıştıklarını belirtti.

Pakistan'da 2022'deki sel felaketi sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetmiş, 12 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Ülke genelinde 33 milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerin maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu belirtilmişti.