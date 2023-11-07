Dünya Bankası, Gana'da yaşanan sel felaketinin ardından Akosombo Barajı'nın taşması sonucu mağdur olan insanlara destek olmak amacıyla 150 milyon dolar taahhütte bulundu. Gana hükümetine yardımcı olmaya hazır olduklarını belirten Dünya Bankası yetkilisi, fonun verimli şekilde kullanılmasını umduklarını ifade etti.

Dünya Bankası, Gana'daki sel felaketinin mağdurlarına 150 milyon dolar taahhüt etti

Dünya Bankası, Gana'da şiddetli yağışların ardından Akosombo Barajı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinin mağdurlarını desteklemek için 150 milyon dolar taahhütte bulundu.

Dünya Bankası'nın Gana, Liberya ve Sierra Leone'deki Operasyon Müdürü Michelle Keane, yaptığı açıklamada, Gana'nın Volta vilayetindeki Akosombo Barajı'nın taşmasıyla yaşanan felaketten derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Keane, Dünya Bankasının, Batı Afrika Kıyı Alanları Yönetim Programı (WACA) kapsamında Gana'daki sel mağdurlarını desteklemek için 150 milyon dolar tahsis ettiğini duyurdu.

Dünya Bankasının Gana hükümetine yardımcı olmaya hazır olduğunun altını çizen Keane, Gana'nın, kuruluşun vereceği fonu verimli şekilde kullanacağını umduğunu kaydetti.

Volta Nehri Kurumundan 14 Ekim'de yapılan açıklamada, Gana'da şiddetli yağışlar nedeniyle Akosombo Barajı'nın taşmasının bölgede sellere neden olduğu belirtilmişti.

Sel felaketi nedeniyle 26 binden fazla kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.