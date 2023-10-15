Dumlupınar İlçe Müftülüğü 'Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa' Buluşması Gerçekleştirdi

Dumlupınar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa' sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Dumlupınar İlçe Müftülüğünce 'Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa' sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Merkez Camisinde düzenlenen sabah namazı buluşması programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sabah namazının kılınmasının ardından İlçe Müftüsü M. Emin Olgun'un tesbihat ve nasihatleriyle devam eden program yapılan dua ile sona erdi.

Program sonrası İlçe Müftülüğü tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KÜTAHYA