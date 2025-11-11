Haberler

Dulles Havalimanı'nda Yolcu Taşıyan Araç Perona Çarptı: 18 Yaralı

Dulles Havalimanı'nda Yolcu Taşıyan Araç Perona Çarptı: 18 Yaralı
Güncelleme:
Dulles Uluslararası Havalimanı'nda yolcu taşımacılığı yapan bir aracın terminal binası peronuna çarpması sonucu 18 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda yolcu taşıyan aracın terminal binası peronuna çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda terminal binaları arasında yolcu taşımak için kullanılan bir araç, kenetlenmesi gereken binanın peronuna çarptı. Metropolitan Washington Havalimanı İdaresi yetkilisi Crystal Nosal, hayati tehlikesi bulunmayan 18 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
