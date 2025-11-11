Dulles Havalimanı'nda Yolcu Taşıyan Araç Perona Çarptı: 18 Yaralı
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda terminal binaları arasında yolcu taşımak için kullanılan bir araç, kenetlenmesi gereken binanın peronuna çarptı. Metropolitan Washington Havalimanı İdaresi yetkilisi Crystal Nosal, hayati tehlikesi bulunmayan 18 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya