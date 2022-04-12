Dublin'de Akaryakıt Fiyatları Prostesto Edildi
Xinhua - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
DUBLIN, 12 Nisan (Xinhua) — İrlanda'da yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı başkent Dublin'de Pazartesi günü düzenlenen bir protesto gösterisi, çevre bölgelerdeki işletmelerde ve sosyal hayatta ciddi aksamalara neden oldu.
DUBLIN, 12 Nisan (Xinhua) — İrlanda'da yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı başkent Dublin'de Pazartesi günü düzenlenen bir protesto gösterisi, çevre bölgelerdeki işletmelerde ve sosyal hayatta ciddi aksamalara neden oldu.
Xinhua / Dünya