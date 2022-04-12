Dublin'de Akaryakıt Fiyatları Prostesto Edildi

DUBLIN, 12 Nisan (Xinhua) — İrlanda'da yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı başkent Dublin'de Pazartesi günü düzenlenen bir protesto gösterisi, çevre bölgelerdeki işletmelerde ve sosyal hayatta ciddi aksamalara neden oldu.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen protesto gösterisine katılan kamyonlar görülüyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Xiaoming/Xinhua)

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen protesto gösterisine katılan kamyonlar görülüyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Xiaoming/Xinhua)

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen bir protesto gösterisi nedeniyle kapatılan bir yol, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Xiaoming/Xinhua)

Xinhua / Dünya