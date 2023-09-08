Dubai'ye giden mühendisten haber alınamıyor

GEMİ inşaat ve makine mühendisi Sadık Birincioğlu'ndan (38), Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine fuar için gittiği 23 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Birincioğlu'nun babası Hüseyin Memiş, oğlunun işi nedeniyle uluslararası fuarlara katıldığını söyleyerek, "22 Ağustos'ta bana telefon edip Dubai'ye gideceğini söyledi. Dubai'ye indiğini kız kardeşine haber vermiş. Kardeşine, Sharjah Havalimanı'nda pasaportunun alındığını söylemiş. Sonrasında kendisiyle herhangi bir şekilde irtibat sağlayamadık" dedi.

Düzce'deki özel bir firmaya danışmanlık ve satış hizmeti veren, evli ve 1 çocuk babası Sadık Birincioğlu, fuar nedeniyle 22 Ağustos'ta Dubai'ye gitti. Birincioğlu, Dubai'deki Sharjah Havalimanı'na indikten sonra kız kardeşine mesaj atarak, pasaportuna el konulduğunu belirtti. Birincioğlu'ndan, daha sonra haber alınamadı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAŞVURDU

Birincioğlu'nun babası Hüseyin Memiş, Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvuruda bulundu. Memiş, oğlunun lisans eğitimini Glasgow Üniversitesi'nde birincilikle tamamladığını söyleyerek, "Diğer ülkelerden önemli teklifler almasına rağmen 'Ben ülkem için eğitim gördüm. O yüzden Türkiye'de çalışacağım' diyerek teklifleri reddetti. Oğlum, vatansever bir insan olarak Türkiye'ye hizmet etmek için geldi. Kendisi Yalova'da ikamet ediyordu ve Düzce'deki özel bir şirkete danışmanlık ve satış hizmeti veriyordu" dedi.

'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Memiş, oğlunun, işiyle alakalı dünyadaki uluslararası fuarlara katıldığını söyleyerek, "22 Ağustos'ta bana telefon edip Dubai'ye gideceğini söyledi. Dubai'ye indiğini kız kardeşine haber vermiş. Kardeşine, Sharjah Havalimanı'nda pasaportunun alındığını söylemiş. Sonrasında kendisiyle herhangi bir şekilde irtibat sağlayamadık. Haber almak için Dubai Konsolosluğu'nun sitesine girip mesaj yazdım; ama cevap vermediler. Daha sonra Büyükelçiliğe mesaj yazdım; 'Polise sorduk, henüz yanıt alamadık. Cevap geldiğinde size bilgi vereceğiz' şeklinde cevap geldi. Burada bir çare bulurum diye Ankara'ya gelip Dışişleri Bakanlığı ve CİMER'e de yazılı olarak müracaat ettim. CİMER'den, 'Biz, konuyu gerekli yerlere iletip sizleri de bilgilendireceğiz' cevabını aldım. Yardım istiyoruz. Oğlumun hayatından endişe ediyorum" diye konuştu.

Memiş, oğlunun Dubai'de telefonuna el konulduğunu, bu yüzden sesli mesaj yoluyla kardeşine ulaştığını söyleyerek, "Oğlum, daha önce soyadını değiştirdiği ve hem eski hem de yeni soyadı ile Dubai'ye giriş yaptığı için kendisini sorguladıklarından bahsetmiş" dedi.

Sadık Birincioğlu'nun annesi Hülya Tekin ise "Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden, oğlumun sağ salim geri getirilmesini rica ediyorum. 15 gündür oğlumdan ses yok. Ben, kardeşi, babası içimiz yanarak bekliyoruz. 1 yaşında çocuğu var oğlumun. İçimiz yanıyor. Gece, gündüz uyuyamıyoruz, oğlumuzun yolunu bekliyoruz. Oğlum daha önce başka bir ülkeye giderken böyle bir sorun yaşamamıştı" ifadelerini kullandı.

SESLİ MESAJLARDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Öte yandan, Birincioğlu'nun Dubai'de yaşadığı sorunlar kız kardeşine attığı sesli mesajlara yansıdı. Birincioğlu, sesli mesajlarda, havalimanında güvenlik güçlerince tutulduğunu söyleyerek, "Beni sorguladılar burada. Geldim geleli buradayım. Şu anda iyiyim bir sıkıntı yok. Gümrük bölgesinde bekliyorum. Bir ara dışarı çıktım; ama geri aldılar. Bulunduğum yeri söyleyeyim ki bilinsin. Belki bulmak zor olur, ondan dolayı söylüyorum. Bir daha ne zaman mesaj atarım bilmiyorum. Size mesaj atamazsam avukat gelirse iyi olur. Merak etmesinler, her şey çözülür inşallah. Telefon adamlarda, vermiyorlar. Ben sabah geldim, 05.00'te buraya inmiştik. Soyadımdan dolayı bir sorun oldu. Pasaportumu alıp beni dışarı çıkardılar. Sonra dışarıda bir arkadaşımla kahve içtik. Ardından havalimanından beni arayıp oraya gelmemi rica ettiler. Havalimanına geldiğimde telefonumu da aldılar. O zamandan beri de bekliyorum. Ara ara yarım saatlik, bir saatlik sorular soruyorlar, sonra geri bırakıyorlar. Sorun soyadımla alakalı değil de burada tanıdığım insanlarla ilgili görünüyor" ifadelerini kullandı.