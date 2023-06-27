DTÖ, Çin'in balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılmasına ilişkin anlaşmayı kabul etti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Çin'in balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılmasına ilişkin anlaşmayı resmi olarak kabul ettiğini duyurdu. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için üyelerin üçte ikisinin imzalaması gerekirken, anlaşmayı şimdiye kadar İsviçre, Singapur, Seyşeller, ABD, Kanada, İzlanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa Birliği, Nijerya, Belize ve son olarak Çin kabul etti.

NEW Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Çin'in balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılmasına ilişkin anlaşmayı resmi olarak kabul ettiğini duyurdu.

DTÖ'den yapılan açıklamada, Çin'in dünyanın önde gelen deniz balıkçılığı üreticisi olarak okyanus sürdürülebilirliğini sağlamak için söz konusu anlaşmaya verdiği desteği teyit ettiği bildirildi.

Çin'in Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşması'na ilişkin kabul belgesini tevdi ettiği belirtilen açıklamada, DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala'nın söz konusu belgeyi, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'dan aldığı aktarıldı.

Haziran 2022'de yapılan DTÖ'nün 12. Bakanlar Konferansı'nda örgütün 164 üyesi, aşırı balık avcılığının önüne geçilmesi için 20 yıldan fazladır müzakereleri süren balıkçı sübvansiyonlarının azaltılması konusunda anlaşmıştı.

Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için üyelerin üçte ikisinin imzalaması gerekirken, anlaşmayı şimdiye kadar İsviçre, Singapur, Seyşeller, ABD, Kanada, İzlanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa Birliği, Nijerya, Belize ve son olarak Çin kabul etti.

Başta Çin, AB, ABD, Güney Kore ve Japonya olmak üzere balıkçılık konusunda küresel sübvansiyonların 35,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.