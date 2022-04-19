DSÖ: Ukrayna'daki sağlık hizmetlerine saldırıları kınıyoruz - Haberler

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DSÖ: Ukrayna'daki sağlık hizmetlerine saldırıları kınıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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DSÖ: Ukrayna'daki sağlık hizmetlerine saldırıları kınıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Ukrayna'daki hastane ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınadığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Ukrayna'daki hastane ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınadığını duyurdu.

Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DSÖ, Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların devam eden artışını kınıyor. Bu saldırılar durmalıdır. DSÖ bugüne kadar 73 kişinin öldüğü ve 53 kişinin yaralandığı 147 saldırıyı doğruladı. Savaş bir çözüm olmayacak. Bir kez daha Rusya'yı savaşı bitirmeye çağırıyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dünya Sağlık Örgütü, Hastane, Ukrayna, Dünya, Haberler

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