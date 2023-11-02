DSÖ: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık merkezlerine 218 saldırı doğrulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık merkezlerine yönelik 218 saldırıyı doğruladıklarını açıkladı. Ghebreyesus, saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini belirtti ve Gazze'deki sağlık hizmetlerinin durumunun tarif edilemez olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık merkezlerine yönelik 218 saldırıyı doğruladıklarını kaydetti.

DSÖ'nün haftalık basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar nedeniyle 8 bin 500'den fazlası Gazze'de, 1400'ü İsrail'de 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ghebreyesus, " Gazze'de 21 binden fazla kişi yaralandı ve 1,4 milyondan fazla insan yerinden edildi. Gazze'de sahadaki durum tarif edilemez. Hastaneler, koridorlarda yatan yaralılarla dolu ve morglar dolup taşıyor. Doktorlar anestezi olmadan ameliyat yapıyor." dedi.

DSÖ'nün şu ana kadar sağlık hizmetlerine yönelik 237 saldırıyı doğruladığını kaydeden Ghebreyesus, bunlardan 218'i işgal altındaki Filistin topraklarında, 19'unun ise İsrail'de gerçekleştiğini bildirdi.

Ghebreyesus, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası insani hukukun ihlalidir. Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden 14'ü işlevsiz durumda. Hastanelerin işlevselliği, yiyecek, temiz su eksikliği ve jeneratörlere yetecek yakıtın bulunmaması nedeniyle etkileniyor. Sağlık ihtiyaçları arttıkça bu ihtiyaçları karşılama imkanımız azalıyor." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki 23 hastanenin tahliye edilmesi talebinde bulunduğunu anımsatan Ghebreyesus, bu koşullar altında zorla hastanelerin tahliyesinin, yüzlerce hastanın hayatını riske atacağını vurguladı.

Ghebreyesus, son 2 haftada DSÖ'nün 54 ton insani yardımı Gazze'ye ulaştırdığını ancak bunun ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu söyledi.

Gazze'ye 7 Ekim'den önce günlük olarak temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan 500 kadar tırın giriş yaptığını hatırlatan Ghebreyesus, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yalnızca 217 tırın ulaştırıldığını bildirdi.