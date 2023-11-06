DSÖ Genel Direktörü Gazze'deki Sağlık Durumunu Görüştü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze'deki sağlık durumunu görüştü. Ghebreyesus, Ghaffar ile bir araya gelerek Gazze'deki vahim insani krizi ele aldıklarını ve bölgedeki sivil nüfusa yönelik hayat kurtaran yardımı artırmayı planladıklarını belirtti. DSÖ, Mısır ile işbirliğini sürdürerek tıbbi malzeme dağıtımını artırmak ve insani koordinasyonu geliştirmek için çalışacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze'deki sağlık durumunu görüştü.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ghaffar ile bir araya geldiklerini duyurdu.

"Ghaffar ile Gazze'deki vahim insani krizi ele almak ve bölgedeki sivil nüfusa yönelik hayat kurtaran yardımı büyük oranda artırmayı planlamak üzere bir araya geldik." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün tıbbi malzeme dağıtımını artırmak ve insani koordinasyonu geliştirmek için Mısır ile çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'de yoğun çalışmalarını sürdüren sağlık tesisleri ile çalışanlarını desteklemek ve çevre ülkelerde acil sağlık durumlarına hazırlıkları artırmak için Mısır'la müşterek çalışacaklarını da belirtti.