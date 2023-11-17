DSÖ: Gazze'deki sağlık verileri ulaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin güncel verilerin DSÖ'ye ulaşmadığını bildirdi. Gazze'deki sağlık bakanlığı ve sağlık çalışanlarıyla iletişimin zayıf kaldığını belirten Peeperkorn, sağlık sisteminin zor durumda olduğunu ve insani malzemelerin ve personelin acil olarak Gazze'ye girişinin sağlanması çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarıyla iletişimlerinin, yoğun çatışmalar ve sınırlı bağlantı nedeniyle zayıf kaldığını belirterek, bu nedenle son 4 gündür yaralanma ve ölümlere ilişkin güncel verilerin DSÖ'ye ulaşmadığını bildirdi.

Peeperkorn, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki durumun son derece değişken olmaya devam ettiğini belirten Peeperkorn, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarıyla iletişimlerinin, yoğun çatışma ve sınırlı bağlantı nedeniyle zayıf kaldığını kaydetti.

Peeperkorn, "Bu nedenle son 4 gündür Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yaralanma ve ölümlere ilişkin güncel veriler DSÖ'ye ulaşmadı. Bu da sağlık sisteminin işleyişini değerlendirmemizi zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık sisteminin zor durumda olduğunu vurgulayan Peeperkorn, şu anda Gazze'deki 36 hastaneden 25'nin hizmet vermediğini hatırlattı.

Peeperkorn, "Yakıt kıtlığının yanı sıra Gazze ve hastanelerin yakınındaki kara operasyonları, birçok bölgede kurtarma ekiplerinin ve ambulansların hareketini durdurdu. DSÖ, yağışlı mevsim ve kışın gelmesiyle birlikte hastalıkların yayılmasından son derece endişe duyuyor. Barınaklardaki aşırı kalabalık ve Gazze genelinde temiz su ve sanitasyon eksikliği hastalıkların bulaşma riskini artırabilir." dedi.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sağlık tesislerine yönelik 152 saldırıyı doğruladıklarını söyleyen Peeperkorn, bu saldırıların 534 ölüm ve 686 yaralı ile sonuçlandığını belirtti.

Peeperkorn, yeterli miktarda insani malzemenin ve personelin Gazze Şeridi'ne derhal girişi ve hastaların güvenli şekilde tahliyelerinin gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'de tuzdan arındırma tesislerinin, hastane jeneratörlerinin ve ambulansların çalışabilmesi için yakıt girişinin öncelikli olması gerektiğinin de altını çizen Peeperkorn, sağlık hizmetlerinin yanı sıra sivillere ve sivil altyapıya saygı gösterilmesini ve saldırılara karşı korunması gerektiğini vurguladı.