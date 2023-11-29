DSÖ, Gazze'deki insani yardımların devamı için ateşkes çağrısı yapıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki insani yardımların ulaştırılmasının devamı için kalıcı ateşkes çağrısı yaptı. Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarını desteklemek için yapılan çalışmalara da değindi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sivillerin daha fazla acı çekmesine son vermek amacıyla insani yardımların ulaştırılmasının devamı için kalıcı ateşkes çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Ghebreyesus ve DSÖ Filistin Temsilcisi Richard Peeperkorn, haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

" Gazze'de çatışmalara 'insani ara' sürecinin uzatılmasını ve her iki tarafın rehine ile mahkumların serbest bırakmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, "insani ara"nın DSÖ'nün Gazze'de tıbbi malzeme dağıtımını artırmasına ve Şifa Hastanesi'ndeki hastaları Gazze'nin güneyindeki hastanelere nakletmesine olanak sağladığını belirtti.

Ghebreyesus, "insani ara"nın ilk 3 gününde DSÖ'nün Gazze'deki deposuna 121 palet sağlık malzemesi iletildiğini söyleyerek, "Bunların yaklaşık 90 bin kişinin tedavisi için yeterli ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Sivillerin daha fazla acı çekmesine son vermek amacıyla insani yardımların ulaştırılmasının devamı için kalıcı ateşkes çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

DSÖ'nün en büyük kaygısının Gazze'deki sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarını desteklemek olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Gazze'de 36 hastaneden sadece 15'i hizmet verecek durumda. Çalışan hastaneler tamamen dolu durumdalar. Gazze'de kalan sağlık sistemi kapasitesi korunmalı, desteklenmeli ve genişletilmeli. Gazze'deki insanların sağlık ihtiyaçları önemli derecede arttı ancak artık hastane ve aile sağlığı merkezleri üçte bir kapasiteyle hizmet veriyor." şeklinde konuştu.

"El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 7 bin litre yakıt ulaştırdık"

Ghebreyesus, DSÖ'nün Gazze'deki sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarını desteklemek için elinden geleni yaptığının altını çizdi.

Öte yandan, AA muhabirinin, "'İnsani ara'nın başladığı 24 Kasım'dan bu yana Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere hiç yakıt gitmediği belirtiliyor. DSÖ'nün yardımları Gazze'nin tamamına ulaşıyor mu? Ulaşmıyorsa bunun önündeki engel nedir?" sorusunu yanıtlayan DSÖ Filistin Temsilcisi Peeperkorn, "Son birkaç gündür Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile Gazze'nin kuzeyinde önemli çalışmalar yaptık. DSÖ öncülüğündeki bir misyon bugün El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 7 bin litre ve Sahaba Hastanesi'ne 3 bin 500 litre yakıt ulaştırdı. Yarın Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yakıt ulaştırma planımız var. Umarım buna devam edebiliriz." diye konuştu.