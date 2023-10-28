DSÖ: Gazze'deki hastanelerin bombalanması endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki Endonezya ve Şifa hastanelerinin çevresinin bombalanmasının ciddi şekilde endişe verici olduğunu belirtti. Hastanelere ulaşımın kesintiye uğraması nedeniyle ambulanslar hastalara ulaşamıyor ve morglar dolu durumda. DSÖ, Gazze'deki personel ve kurumlarla iletişim kuramıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki Endonezya ve Şifa hastanelerinin çevresinin bombalanmasının ciddi şekilde endişe verici olduğu belirtilerek, "Hastanelere her saat daha fazla yaralı getiriliyor ancak yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle ambulanslar hastalara ulaşmıyor. Morglar doldu, yarısından fazlası kadın ve çocuk. DSÖ, Gazze'deki personel ve kurumları iletişim kuramıyor" denildi.

İsrail, gece boyunca Gazze'ye yönelik yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, yoğun bombardıman altındaki Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gece boyunca yaşanan çatışmaların devam ettiğine dair haberlerin geldiği kaydedilen açıklamada, "Sağlık çalışanları, hastalar ve siviller tamamen iletişim ve elektrik kesintisine maruz kaldı. DSÖ, acil insani ateşkes çağrısını yineliyor ve çatışmanın tüm taraflarına sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için tüm önlemleri almaları gerektiğini hatırlatıyor" denildi.

Sağlık çalışanları, hastalar, sağlık tesisleri, ambulanslar ve bu tesislerde barınan sivillerin korunması için ve gerekli tıbbi malzeme, gıda ve suyun Gazze Şeridi'ne ulaştırılması için tüm aktif önlemlerin alınması gerektiği aktarılan açıklamada, "Endonezya ve Şifa hastanelerinin çevresinin bombalanması ciddi şekilde endişe verici. DSÖ, hastaların hayatlarını tehlikeye atmadan hastanelerde tahliye işlemlerinin yapılmasının imkansız olduğunu yineliyor. Gazze'deki hastaneler haftalardır devam eden bombardıman nedeniyle tam kapasite ile hizmet veriyor ve hastaneler hasta sayısındaki artışı kaldıramıyor" ifadelerine yer verildi.

Sağlık çalışanlarının, tıbbi malzemelerin giderek azalması, hastaları kabul edecek yer olmaması gibi sorunlarla karşı karşıya olduğu aktarılan açıklamada, "Hastanelere her saat daha fazla yaralı getiriliyor ancak yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle ambulanslar hastalara ulaşmıyor. Morglar doldu, yarısından fazlası kadın ve çocuk. DSÖ, Gazze'deki personel ve kurumları iletişim kuramıyor" denildi. - GAZZE