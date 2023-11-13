DSÖ, Gazze'deki BM çalışanları için anma etkinliği düzenledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında görevi başında hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları için anma etkinliği düzenledi. DSÖ'de düzenlenen anma programında, Gazze'de hayatını kaybeden BM çalışanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında görevi başında hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları için anma etkinliği düzenledi.

DSÖ'de düzenlenen anma programında, Gazze'de hayatını kaybeden BM çalışanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Programa ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Hayatını kaybeden BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Kasım'da X hesabından yaptığı açıklamada, "(Gazze Şeridi'nde) bir ayda 100'den fazla UNRWA çalışanının öldürüldüğü doğrulandı. Ebeveynler, öğretmenler, hemşireler, doktorlar, destek personeli." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.