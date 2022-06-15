DSÖ'den uzmanlar, Maymun Çiçeği virüsü için toplanacak

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bilim insanları 23 Haziran'da Maymun Çiçeği virüsünün, şu an Covid-19 için geçerli olan en yüksek küresel uyarı seviyesi 'uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu' olarak değerlendirilmesi konusunda toplanacak.

DSÖ, şu ana kadar 39 ülkede 1600 Maymun Çiçeği vakasının ortaya çıktığını, 1500 de şüpheli vaka olduğunu duyurdu. Şu ana kadar söz konusu virüse bağlı can kaybı tespit edilmediği ifade edildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Gebreyesus, "Küresel Maymun çiçeği virüsü oldukça olağandışı ve endişe verici" ifadelerini kullandı. Öte yandan DSÖ Acil Müdahale Direktör Yardımcısı Ibrahima Soce Fall, virüsün Avrupa'da yayılma oranının yüksek, dünyanın geri kalanında ise orta derecede olduğunu söyledi. Fall, virüsün nasıl yayıldığına ilişkin hala bilgi açığı olduğunun altını çizdi.

Uzmanlar, virüsün yakın temasla bulaştığını düşünüyor. Virüsün giysilerden, yatak kılıflarından ve çarşaflardan, havlu ve bulaşıklardan da başkalarına bulaşabileceği ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya