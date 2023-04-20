DSÖ Avrupa Bölgesi, ağız hastalıklarının en yaygın olduğu bölge
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi, bugün Küresel Ağız Sağlığı Durumu: Avrupa Bölgesi Raporunu yayınlayarak diş çürümesi ve kaybı başta olmak üzere büyük ağız hastalıklarının 'en yaygın olduğu' bölgenin Avrupa Bölgesi olduğunu açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi, bugün Küresel Ağız Sağlığı Durumu: Avrupa Bölgesi Raporunu yayınlayarak diş çürümesi ve kaybı başta olmak üzere büyük ağız hastalıklarının 'en yaygın olduğu' bölgenin Avrupa Bölgesi olduğunu açıkladı.
DSÖ Avrupa Bölgesi, 2022 verilerine dayanan raporla ilgili açıklamasında "En son veriler DSÖ Avrupa Bölgesinin, dünya çapındaki altı DSÖ Bölgesinin tamamı içinde büyük ağız hastalıkları vakalarının en yüksek yaygınlığa (yetişkin nüfusunun %50.1'i) sahip olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı. Buna göre DSÖ Avrupa'da diğer DSÖ bölgelerine oranla diş çürümesi yaygınlığı birinci sırada yer alırken, ikinci en yaygın ağız hastalığının diş kaybı olduğu vurgulandı.DSÖ Güneydoğu Asya Bölgesinde sayıca en fazla ağız hastalığı vakalarının olduğu ancak ağız hastalıklarının en yaygın olduğu bölgenin DSÖ Avrupa olduğu vurgulandı. Raporda "Güneydoğu Asya Bölgesi, geniş nüfusu nedeniyle DSÖ bölgeleri arasında en yüksek sayıda büyük ağız hastalığı vakasına sahip olmasına rağmen, Avrupa Bölgesi yüzde 50.1 ile en yüksek vaka yaygınlığına sahiptir; büyük ağız hastalıkları 2019'da yaklaşık 466 milyon kişiyi etkiledi" denildi.Raporda, 53 ülkenin 900 milyondan fazla vatandaşının sağlığıyla ilgilenen DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 34 ülkenin henüz 'ulusal bir ağız sağlığı politikasının' olmadığı ifade edildi. 11 ülkenin Sağlık Bakanlıklarının ise ağız hastalıkları konusunda özel sağlık görevlisinin bulunmadığının altı çizildi.'AĞIZ SAĞLIĞI GENEL OLARAK KİŞİSEL GÜVENİ ETKİLER'DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge rapora yazdığı önsözde "İyi bir ağız sağlığı, insanların günlük yaşamında çok önemlidir: yemeyi, konuşmayı, iletişim davranışını ve genel olarak kişisel güveni etkiler. Ağız Sağlığı, yaşamın ilk yıllarından yaşlılığa kadar değişir ve genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Ağız sağlığı, küresel sağlık gündeminde uzun süredir ihmal ediliyor" ifadelerini kullandı. Kluge, ağız hastalıklarının dünyada 3.5 milyar kişiyi etkilediğini belirtti.