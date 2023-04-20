DSÖ Avrupa Bölgesi, ağız hastalıklarının en yaygın olduğu bölge

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi, bugün Küresel Ağız Sağlığı Durumu: Avrupa Bölgesi Raporunu yayınlayarak diş çürümesi ve kaybı başta olmak üzere büyük ağız hastalıklarının 'en yaygın olduğu' bölgenin Avrupa Bölgesi olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi, bugün Küresel Ağız Sağlığı Durumu: Avrupa Bölgesi Raporunu yayınlayarak diş çürümesi ve kaybı başta olmak üzere büyük ağız hastalıklarının 'en yaygın olduğu' bölgenin Avrupa Bölgesi olduğunu açıkladı.

DSÖ Avrupa Bölgesi, 2022 verilerine dayanan raporla ilgili açıklamasında "En son veriler DSÖ Avrupa Bölgesinin, dünya çapındaki altı DSÖ Bölgesinin tamamı içinde büyük ağız hastalıkları vakalarının en yüksek yaygınlığa (yetişkin nüfusunun %50.1'i) sahip olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı. Buna göre DSÖ Avrupa'da diğer DSÖ bölgelerine oranla diş çürümesi yaygınlığı birinci sırada yer alırken, ikinci en yaygın ağız hastalığının diş kaybı olduğu vurgulandı.