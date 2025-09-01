Dr. Furkan Dölek'in Gözaltında Kayıp Durumu Endişe Yarattı

ABD'nin Chicago kentinde, Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab'da araştırma görevi yaparken karşılaştığı usulsüzlükleri bildirdiği için mobbinge maruz kalıp görevden uzaklaştırıldığı, ardından da vizesinin iptal edildiği iddiasıyla Kanada'ya başlattığı protesto yürüyüşü sırasında 5 gün önce gözaltına alındığı öne sürülen Dr. Furkan Dölek'in (36) annesi Zuhal Dölek, "3-4 gündür çocuğumdan hiç haber alamadık. Zor durumdaydı ve sağlık sorunları vardı. Hayatından endişe ediyoruz. Devletimizin ve büyükelçimizin desteğiyle çocuğumun nerede olduğunu öğrenecek ve yasal yollardan çıkışını sağlamak istiyoruz. Oğluma sağ salim kavuşmayı istiyoruzö dedi.

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansından sonra özel bursla gittiği İsviçre'de doktorasını tamamlayan Dr. Furkan Dölek, 2023 yılında akademik çalışmaları için davet edildiği ABD'nin Virgina Tech Üniversitesi'ne gitti. Ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde de (CERN) araştırma görevi yapan Dr. Dölek, son olarak çalıştığı ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab'ta iddiaya göre bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit etti. Tespitlerini bakanlığa bildiren Dr. Dölek'in, baskı ve mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü.

TESPİTLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Öte yandan yaşadıklarını sosyal medya hesabından da aktaran Dr. Dölek, paylaşımında, "Kurumlara elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Ne gördüm? Sömürülen araştırmacılar, güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı. Suistimal örtbas edilirken en savunmasız olanlar, korumasız kaldı. Bunu her resmi ihbar kanalından bildirdim. Koruma yerine cezalandırıldım; asılsız suçlamalar, işten çıkarılma ve tam bir kurumsal sessizlik. Sırf doğruyu söylediğim için sürekli taşınmak zorunda kalıyorum, kalacak kalıcı bir yerim yokö ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarıyla ilgili paylaşımlarının ardından 1 yıl önce görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen Dr. Dölek'in, iddiaya göre, bir süre önce de vizesi iptal edildi. Sesini duyurmak için Kanada'ya tek kişilik protesto yürüyüşü başlatan Dr. Dölek'in, 5 gün önce ABD'nin Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı ileri sürüldü. Dr. Furkan Dölek'in ayrıca yürüyüşü sırasında fazla eşyalarından kurtulmak için çantasını attığı anların videosunu paylaştığı görüldü.

'OĞLUMUN DEPORT EDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Dölek'in annesi Zuhal Dölek, en son 27 Ağustos'ta Mohawk bölgesine girerken görüştükleri oğlundan o günden sonra haber alamadıklarını söyleyerek, "Oğlum bir protesto yürüyüşü yapıyordu. Çünkü ülkeden yasal çıkışına izin vermiyorlardı. Hava yolundan çıkışı halinde tutuklanma ihtimali vardı, çünkü Virginia Üniversitesi çıkış belgesini vermiyordu. 'Bunu yapmak zorundayım anne, sesimi duyurmak zorundayım, Mohawk bölgesine girmek üzereyim' dedikten sonra bütün ilişiğimiz kesildi. Telefonları kapandı, bilgisayarları kapandı, hiçbir şekilde ulaşamadık kendisine. 5 gündür hiç haber alamadık. Çocuğum zor durumdaydı, sağlık sorunları vardı. Daha önce bir baygınlık geçirmiş, yaşlı bir kişinin yanında kalıyordu. Kaçak gözüktüğü için çalışamıyordu. Daha önce üniversiteyle mahkemelikti, mahkemeyi kazanmıştı fakat mahkeme sürecinde ülkeden çıkamıyordu, çıkmadığı için de kaçak duruma düştü. Arkadaşları kalp krizi geçirdiğini sanıp kalp masajı yaparken kaburgalarını incitmişler, yürümekte zorlanıyordu. İki çantası vardı, 'Anne, eşyalarımı atmak zorundayım' dedi. Çok kötü günler geçirdik, hiç haber alamadık. Amerika hükümetinden, konsolosluktan hiçbir bilgi gelmedi. Karayipler'den bir avukatın bize ulaşması sayesinde birkaç numaraya ulaştık ve gözaltına alındığını öğrendik. Oğlumun tutuklu olma ihtimali var. Devletimiz ve büyükelçimizin desteğiyle oğlumun yasal yollardan çıkışını sağlamak istiyoruz. ABD'nin yeni mülteci kanununa göre oğlumun El Salvador'da cezaevine deport edilmesini istemiyoruz, akademik kariyeri var. İnşallah oğluma sağ salim kavuşacağızö diye konuştu.

Baba Hasan Dölek ise oğlunun deport edilmeden ülkeye sağ salim gelmesini istediklerini söyledi.

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/ADANA,