Dörtlü Toplantı: Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Moskova'da Buluştu
Dünya Haberleri
Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları arasında düzenlenen Dörtlü Toplantı, Moskova'da gerçekleştirildi. Toplantıda terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün düzenlenen Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı sona erdi.
Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Moskova'da düzenlenen Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında: Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullandı.4'lü toplantıya Çavuşoğlu'nun yanı sıra Rusya Dişişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Faydal Mikdad ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian katıldı.