Dört ülke, Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili İran'a başvurdu

Ukrayna, İngiltere, Kanada ve İsveç, 2020'de PS752 sefer sayılı Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili Uluslararası Adalet Divanına (ICJ) İran aleyhine başvuru yaptı. Dört ülke, İran'ın olaydan sorumlu tutulması için birlikte adım attıklarını duyurdu. İran'ın uluslararası standartlarda soruşturma yapılması konusunda da başarısız olduğu kaydedilen açıklamada ICJ'deki başvurunun, kurbanların aileleri için adalet, hesap verilebilirlik ve şeffaflığı sağlamaya yönelik taahhüdün bir sonucu olduğuna da işaret edildi.

Ukrayna, İngiltere, Kanada ve İsveç, 2020'de PS752 sefer sayılı Ukrayna uçağının başkent Tahran yakınlarında düşürülmesiyle ilgili Uluslararası Adalet Divanına (ICJ) İran aleyhine başvuru yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından paylaşılan ortak açıklamaya göre dört ülke, İran'ın olaydan sorumlu tutulması için birlikte adım attıklarını duyurdu.

Aralık 2022'de İran'a gönderilen arabuluculuk tekliflerinin kabul edilmediği belirtilen açıklamada, "Sonuç olarak bu hafta, İran aleyhine 1971 tarihli Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşmeyi ihlal etme suçundan Uluslararası Adalet Divanına ortaklaşa bir başvuruda bulunduk." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın sorumluluğu üstlenmesi gerektiğine de vurgu yapılarak, "Devrim Muhafızları tarafından fırlatılan 2 karadan havaya füzeyle PS752 sefer sayılı uçağın düşürülmesine ilişkin eylemleri ve ihmalleri, İran'ın uluslararası yükümlülüklerinin ihlali anlamına gelir. İran tüm sorumluluğu üstlenmeli." değerlendirmesi yer aldı.

İran'ın uluslararası standartlarda soruşturma yapılması konusunda da başarısız olduğu kaydedilen açıklamada ICJ'deki başvurunun, kurbanların aileleri için adalet, hesap verilebilirlik ve şeffaflığı sağlamaya yönelik taahhüdün bir sonucu olduğuna da işaret edildi.

Ukrayna Havayollarına ait uçak, Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra alev alarak pist yakınlarına düşmüştü.

Tahran-Kiev seferini yapan uçakta yer alan 176 yolcu ve mürettebatın tamamının öldüğü olayın ardından İranlı yetkililer, uçağın teknik sorunlar nedeniyle düştüğünü açıklamıştı.

Ancak kazanın ardından uluslararası alanda uçağın İran tarafından düşürüldüğüne dair kanıtlar olduğu öne sürülmüştü.

Olaydan günler sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, uçağın füzeyle vurulduğunu kabul etmiş, yaşanan "insani hata ve yanlışlık" nedeniyle özür dilemişti.