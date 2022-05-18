Dört temel iklim değişikliği göstergesi 2021'de rekor kırdı - Haberler

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2021 yılında sera gazı yoğunluğu, deniz seviyesi yükselmesi, okyanus ısınması ve okyanus asitlenmesi göstergelerinin rekor kırdığını açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), bugün yayınladığı raporunda insan faaliyetlerinin karada, okyanusta ve atmosferde gezegen ölçeğinde değişikliklere neden olduğunun açık işareti olarak 2021 yılında iklim değişikliğinin 4 temel göstergesinde rekor kırıldığını duyurdu. 2021'deki ortalama küresel sıcaklığın sanayi öncesi seviyenin yaklaşık 1.11 °C üzerinde olduğunu belirten DMÖ, bugün yayınladığı raporun bu yıl içinde Mısır'da gerçekleşecek COP27 olarak bilinen BM İklim Değişikliği müzakereleri için resmi belge olarak kullanılacağını ifade etti.

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Demirören Haber Ajansı / Dünya