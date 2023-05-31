Dört Afrika ülkesi lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Gambiya, Liberya, Güney Sudan ve Eritre liderleri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ve Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yapılan başarılı seçim için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını kutlayarak, "Gambiya halkı adına size (Erdoğan'a) başarılı bir dönem diliyorum." ifadesini kullandı.

Liberya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Weah, Liberya hükümeti ve halkı adına yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Weah, "Türkiye'nin dirayetli ve ileri görüşlü seçilmiş Cumhurbaşkanı'na olan güvenimi ifade eder barış, birlik ve refahın getirdiği huzurla görevine devam etmesini temenni ederim." ifadesini kullandı.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yolladı.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçiliği, Mayardit'in tebrik mektubunu Dışişleri Bakanlığına iletti.

Eritre Devlet Başkanı Afwerki de gönderdiği tebrik mesajında, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınma ve ilerlemesini ve Eritre ile Türkiye arasında var olan ikili işbirliği bağlarını geliştireceğine olan güvenini ifade etti.