Donetsk'teki 5 Aslan Polonya'ya Kurtarıldı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Donetsk bölgesinde mahsur kalan 5 aslan, Polonya'nın Poznan şehrindeki hayvanat bahçesine getirildi. Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'da bulunan bir erkek, bir dişi ve 3 yavru aslanın 20 saatlik yolculuğun ardından Polonya'ya getirildiği bildirildi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Donetsk bölgesinde mahsur kalan 5 aslan kurtarılarak Polonya'nın Poznan şehrindeki hayvanat bahçesine getirildi.

Uluslararası Hayvan Refahı Fonundan (IFAW) yapılan açıklamada, Ukrayna'da bulunan bir erkek, bir dişi ve 3 yavru aslanın 20 saatlik yolculuğun ardından Polonya'ya getirildiği bildirildi.

Asya adı verilen 3 yaşındaki anne aslanın Teddi, Emi ve Santa adlı 3 yavrusunun yanı sıra bu aslan ailesinden bağımsız kurtarılan 2 yaşındaki erkek aslan Viseris'in, Poznan Hayvanat Bahçesi'ndeki güvenli alanlara yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFAW Yaban Hayatı Kurtarma Ukrayna Sorumlusu Natalia Gozak, "Bunlar, bu savaşın beklenmedik kurbanları. Afrika'nın düzlüklerinde dolaşması gereken aslanlar, Rus işgali nedeniyle harabeye dönen ülkemde arka bahçelerdeki yetiştirme tesislerinde bulundu. Sahipleri kaçmak zorunda kalınca da ölüme terk edildiler. Ne yazık ki hiçbir zaman doğaya salınmayacak olsalar da hayatlarının geri kalanını güven içinde ve egzotik evcil hayvan olarak alınıp satılmadan yaşayacak olmalarından memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Poznan Hayvanat Bahçesi yetkililerinden Ewa Zgrabczynska da "Ne zaman Ukrayna'dan gelen yeni hayvanları burada karşılasak bu duygusal anlar yaşanıyor. Bir yandan sağ salim geldikleri için mutluyuz ama bir yandan da onları buraya getiren koşulları düşünmek üzücü. Önceliğimiz, sonsuza dek yaşayacakları evlerine gidene kadar onları burada olabildiğince rahat ettirmek." ifadelerini kullandı.