Donald Trump'tan Pensilvanya'da Seçim Sahtekarlığı İddiası

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da seçim sürecinde 'büyük sahtekarlık yapıldığını' iddia etti.

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı eski başkan Donald Trump, devam eden oy verme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Trump, Pensilvanya'nın Philadelphia kentiyle ilgili olarak "Pensilvanya'da büyük bir sahtekarlıktan bahsediliyor. Kolluk kuvvetleri yolda" dedi.