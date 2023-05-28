Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti. 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olan Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'dan yaptığı paylaşımda, 'Türkiye'deki büyük ve hak edilmiş zaferinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum.' ifadesini kullandı. Trump, paylaşımında ayrıca, 'Onu iyi tanıyorum, o bir dost. Yeni bir tanınırlık ve saygınlık seviyesine yükselttiği ülkesini ve büyük Türk halkını ne kadar sevdiğini ilk elden öğrendim.' ifadelerine yer verdi.