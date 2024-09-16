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Donald Trump'a Suikast Girişimi İhtimali Üzerine Soruşturma Başlatıldı

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FBI, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki golf sahasında 'yakınlarından' ateş açılması olayını suikast girişimi olabileceği ihtimali ile araştırıyor. Trump, olay sırasında güvende olduğunu açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın Pazar günü Florida'daki bir golf sahasındayken "yakınlarından" ateş açılmasının "suikast girişimi" olabileceğini ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Seçim kampanyasını yürüten ekibi, Trump golf sahasında olduğu sırada, "yakınlarında" silah sesleri duyulduğunu ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Olayla ilgili bölgedeki güvenlik birimleri, FBI ve Gizli Servis bir basın toplantısı düzenledi. Yerel saatle 13:30 sularında Gizli Servis'e bölgede silah sesleri duyulduğu ihbarı yapıldığı açıklandı.

Buna göre, ihbarın ardından polis alanı hızla kapattı.

Gizli Servis, Trump'ın golf sahasındaylen, bir delik önünde durmakla sorumlu bir ajanının, bir ucu çalılıklardan dışarı çıkmış bir tüfek gördüğünü ve hızla buraya ateş açtığını açıkladı.

Olay yerinden siyah bir Nissan ile kaçan şüpheli görgü tanıklarının yardımıyla bulundu ve gözaltına alındı.

Şüphelinin görüldüğü çalılıktan dürbünlü bir AK-47 tipi tüfek, iki sırt çantası ve bir GoPro kamera ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Donald Trump, yazılı açıklamasında, "Yakınımda silah sesleri duydum ancak söylentiler kontrolden çıkmadan önce şunu duymanızı istedim: Güvendeyim ve iyiyim!" ifadelerini kullandı.

Trump mesajında, "hiçbirşeyin kendisini yavaşlatamayacağını" ve "asla teslim olmayacağını" da belirtti.

Kasım ayındaki başkanlık seçiminde Trump'a karşı yarışan ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris, X hesabından yaptığı açıklamada, "Eski başkan Trump ve Florida'daki mülkü yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım, güvende olduğuna sevindim. Şiddetin Amerika'da yeri yoktur" dedi.

Trump'a 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında bir suikast girişimi düzenlenmişti.

FBI olay yerinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu ancak motivasyonunun bilinmediğini açıklamıştı.

Olay sırasında Trump'ı izleyen bir kişi ölmüş ve iki kişi de yaralanmıştı.

BBC

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