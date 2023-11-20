Dominik Cumhuriyeti'nde Şiddetli Yağışlar Can ve Mal Kaybına Yol Açtı

Dominik Cumhuriyeti Acil Operasyon Merkezi (COE) ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve fırtınanın, can ve mal kaybına yol açtığını belirtti. Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, dün fırtına nedeniyle yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan ettiklerini duyurdu.

Dominik Cumhuriyeti Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, 17 Kasım'dan bu yana etkili olan sağanağın can ve mal kaybına yol açtığı, şu ana kadar 2 bin 541 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Şiddetli yağış sebebiyle 14 il için kırmızı alarm verildiğini duyuran COE, 15 ilin sarı, 2 ilin de yeşil alarmda olduğunun altını çizdi. Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, felaket nedeniyle yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini belirterek okulların 22 Kasım'a kadar tatil edildiğini açıkladı.

ÜLKE TARİHİNDEKİ EN ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Abinader, ülke genelini etkileyen yağışlar nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, 'Son 24 saat içinde, ülkeyi etkileyen ve şu ana kadar ulusumuzun tarihindeki en yüksek yağışa sahip olan tropikal karışıklık nedeniyle belirli bölgelerde 431 milimetreye kadar su düştü' ifadelerini kullandı.