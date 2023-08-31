Dominik Cumhuriyeti'nde plastik tesisinde meydana gelen patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

SANTO Dominik Cumhuriyeti'nde bir plastik tesisinde meydana gelen ve 34 kişinin ölümüne sebep olan şiddetli patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Patlamanın nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

SANTO Dominik Cumhuriyeti'nde bir plastik tesisinde meydana gelen ve 34 kişinin ölümüne sebep olan şiddetli patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Başkent Santo Domingo'nun batısındaki San Cristobal şehrinde, plastik geri dönüşümü ve alım satımının yapıldığı Vidal Plast isimli şirkete ait tesiste 14 Ağustos'ta yaşanan patlamayla ilgili soruşturma açıldı.

Yetkililer, soruşturmada 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İsmi açıklanmayan devlet yetkilisinin Associated Press'e (AP) verdiği bilgiye göre, gözaltına alınanlar arasında şirketin sahibi ve eşi bulunuyor.

Zanlıların avukatı Norberto Rondon, şirketin tesisinin mayıstan bu yana kapalı olduğunu söyleyerek ülkenin itfaiye teşkilatını "yalan ve kısmi gerçeklerden" oluşan bir ön rapor yayımlamakla suçladı.

İtfaiyenin olaya ilişkin hazırladığı ön raporda, patlamanın, tesiste depolanan plastik ve organik peroksitten kaynaklanabilecek yüksek derecede yanıcı gazların birikmesi sonucunda gerçekleştiği bildirilmişti.

Yetkililer daha önce, martta söz konusu işletmede kimyasal madde nedeniyle yangın çıktığını kaydederek şirketin, "faaliyetlerinin yüksek risk taşıdığını bilmesine rağmen" herhangi bir önlem almadığına dair kanıtların olduğunu belirtmişti.

???????14 Ağustos'ta meydana gelen patlamada ???????34 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi yaralanmıştı.