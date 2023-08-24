Dominik Cumhuriyeti'nde Franklin fırtınası nedeniyle sel ve toprak kayması: 1 ölü, 2 yaralı

SANTO Dominik Cumhuriyeti'nin güneyini vuran Franklin tropikal fırtınasının neden olduğu şiddetli sel ve toprak kaymalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'nin üzerinde bulunduğu Hispaniola adasında karaya vuran Franklin tropikal fırtınası, ülkede şiddetli sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

SANTO Dominik Cumhuriyeti'nin güneyini vuran Franklin tropikal fırtınasının neden olduğu şiddetli sel ve toprak kaymalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'nin üzerinde bulunduğu Hispaniola adasında karaya vuran Franklin tropikal fırtınası, ülkede şiddetli sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

Acil Durum Operasyon Yöneticisi Juan Manuel Mendez, yaptığı açıklamada, istisnasız tüm vatandaşların evlerinde veya sığınaklarda olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yetkililer, başkent Santo Domingo'nun batısındaki San Cristobal kentinde sel sularına kapılan 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, aynı şehirde meydana gelen toprak kaymalarından dolayı 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Tahliye çalışmalarının sürdüğünü kaydeden yetkililer, 350'den fazla kişinin sığınaklarda olduğunu açıkladı.

Yetkililer, henüz 2 kişiye ulaşamadıklarını ve şiddetli yağışlar nedeniyle en az 6 bölgenin ulaşıma kapandığını aktardı.

Franklin tropikal fırtınasının, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'nin üzerinde bulunduğu Hispaniola adasından yavaşça uzaklaşmaya başladığı kaydediliyor.

Dominik Cumhuriyeti'nde kırmızı alarm

Hispaniola adasında karaya vuran tropikal fırtınanın Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'de ölümcül toprak kaymaları ve şiddetli sellere neden olabileceği uyarısı yapılmıştı.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, vatandaşlara su, gıda ve ilaç stoklaması çağrısında bulunmuştu.

Dominik Cumhuriyeti'nde okullar, devlet kurumları ve bazı havalimanlarının kapatıldığı bildirilirken, ülkenin 31 şehrinin en az 24'ünde fırtına nedeniyle kırmızı alarm verilmişti.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), dün, Dominik Cumhuriyeti'ndeki en az 125 bin kişinin nehir ve dere yakınlarında aşırı kalabalık yerleşim yerlerinde yaşadıkları için toprak kaymaları ve ani sel baskınlarına karşı "son derece savunmasız" olduğunu belirterek, uyarılarda bulunmuştu.