Doksuri Tayfunu Fujian Eyaletine Ulaştı
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Bu yıl içinde görülen beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu, Cuma sabahı Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde karaya ulaşırken beraberinde kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur getirdi. Tayfun, Jinjiang şehrinin kıyı bölgelerine indi ve şehir merkezi civarında saniyede 50 metreye varan şiddetli rüzgarlara neden oldu. Tayfunun kuzeybatıya doğru ilerlemesi ve şiddetinin giderek azalması bekleniyor.
FUZHOU, 28 Temmuz (Xinhua) -- Bu yıl içinde görülen beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu, Cuma sabahı Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde karaya ulaşırken beraberinde kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur getirdi.
Fujian eyaleti meteoroloji bürosuna göre tayfun sabah 9.55 sularında Jinjiang şehrinin kıyı bölgelerine indi ve şehir merkezi civarında saniyede 50 metreye varan şiddetli rüzgarlara neden oldu.
Doksuri Tayfunu'nun kuzeybatıya doğru ilerlemesi ve şiddetinin giderek azalması bekleniyor.