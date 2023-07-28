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Doksuri Tayfunu Fujian Eyaletine Ulaştı

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Bu yıl içinde görülen beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu, Cuma sabahı Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde karaya ulaşırken beraberinde kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur getirdi. Tayfun, Jinjiang şehrinin kıyı bölgelerine indi ve şehir merkezi civarında saniyede 50 metreye varan şiddetli rüzgarlara neden oldu. Tayfunun kuzeybatıya doğru ilerlemesi ve şiddetinin giderek azalması bekleniyor.

Doksuri Tayfunu, Çin'in Doğusunda Karaya UlaştıÇin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kenti açıklarındaki dalgalar, 27 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

FUZHOU, 28 Temmuz (Xinhua) -- Bu yıl içinde görülen beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu, Cuma sabahı Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde karaya ulaşırken beraberinde kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur getirdi.

Fujian eyaleti meteoroloji bürosuna göre tayfun sabah 9.55 sularında Jinjiang şehrinin kıyı bölgelerine indi ve şehir merkezi civarında saniyede 50 metreye varan şiddetli rüzgarlara neden oldu.

Doksuri Tayfunu'nun kuzeybatıya doğru ilerlemesi ve şiddetinin giderek azalması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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