Doksuri Tayfunu Fujian Eyaletine Ulaştı

Bu yıl içinde görülen beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu, Cuma sabahı Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde karaya ulaşırken beraberinde kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur getirdi. Tayfun, Jinjiang şehrinin kıyı bölgelerine indi ve şehir merkezi civarında saniyede 50 metreye varan şiddetli rüzgarlara neden oldu. Tayfunun kuzeybatıya doğru ilerlemesi ve şiddetinin giderek azalması bekleniyor.