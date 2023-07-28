Doksuri Tayfunu Filipinler'de 13 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

Doksuri Tayfunu, Filipinler'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 13 kişinin ölümüne ve 20 kişinin kaybolmasına yol açtı. Tayfun, Çin'in Fujian eyaletine de etkili oldu.

Doksuri Tayfunu, sabah saatlerinde Çin'in doğu kıyısındaki Fujian eyaletine ulaşırken, Filipinler'de ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Filipinler'de Doksuri Tayfunu'nun bilanço artıyor. Şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde ölü sayısının 13'e yükseldiği, 20 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Ülkenin Luzon adasında bulunan Cordillera Bölgesi'nde 9, ülkenin kuzeyindeki Ilocos bölgesinde 1, ülkenin merkezinde 2, başkent Manila yakınlarında da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Filipinler Sahil Güvenliği Sözcüsü Armando Balilo açıklamasında, kayıp olanları arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Doksuri Tayfunu, bu yıl Filipinleri vuran beşinci tayfun olarak kayıtlara geçti. Asya ülkelerinde 500 bin kişi etkileyen Doksuri Tayfunu nedeniyle hala 29 bin kişi kurulan 479 geçici sığınaklarda kalıyor.

Filipinler'in Rizal eyaletine bağlı Binangonan kasabasındaki gölde kıyıya yaklaşık 45 metre uzaklıkta tekne faciası yaşanmış. tekne, şiddetli rüzgarlar nedeniyle yolcuların panikleyip bir tarafa yönelmesi nedeniyle alabora olmuştu. Arama kurtarma operasyonunda en az 25 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 40 kişinin ise kurtarıldığı kaydedilmişti.

125 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi

Doksuri Tayfunu nedeniyle Çin'in Fujian eyaletinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış görüldü. Fujian eyaleti meteoroloji bürosu, Jinjiang kentinin kıyı bölgelerine yerel saatle 09.55'te vuran tayfunun yol açtığı rüzgarının hızının saniyede 50 metreye ulaştığını açıkladı. Eyaletteki yaklaşık 125 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı. En az 800 gemi limanlara dönerken toplam 463 turistik nokta, 11 binden fazla inşaat alanı ve toplam 202 liman ile iskelenin kapatıldığı kaydedilirken 89 feribot hattının faaliyeti durduruldu. Eyaletteki çok sayıda havaalanında da uçuşlar iptal edildi. Eyalete bağlı kıyı kentlerinde çok sayıda iş yeri, fabrika ve okul da tayfun nedeniyle faaliyetlerine ara verdi. Tayfun nedeniyle çok sayıda noktada elektrik hatları kesildi, ağaçlar yerlerinden söküldü.

Ekonomik kayıp 7,3 milyon dolar

Tayfun ülkenin 9 kentinde 724 bin 600'ün üzerinde kişiyi etkilerken şu ana kadar doğrudan ekonomik kaybın 7,3 milyon dolar (52,27 milyon yuan) olduğu açıklandı.

Doksuri Tayfunu'nun, Fujian eyaletini 2016 yılında vuran Meranti Tayfunu'ndan bu yana en şiddetli tayfun olduğu belirtildi. Fujian'a bağlı Quanzhou kentinde 39 kişinin hafif şekilde yaralandığı, 500 binden fazla evin elektriksiz kaldığı bilgisi verildi. Tayfun nedeniyle can kaybı bildirilmedi. Quanzhou'daki bir stadyumun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Doksuri Tayfunu'nun Çin'in Anhui eyaletini de etkisi altına alması bekleniyor. Tayfun, Zhejiang ve Guangdong eyaletlerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, caddeleri su bastığı ve araçların yollarda sürüklendiği görüldü. - PEKİN