Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimine silahlı saldırı: 4 yaralı
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 yerleşimcinin yaralandığı, saldırının şüphelisinin öldürüldüğü bildirildi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 yerleşimcinin yaralandığı, saldırının şüphelisinin öldürüldüğü bildirildi.
İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Maale Adumim'de bir alışveriş merkezi yakınında silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, 40'lı yaşlarda bir kişinin ağır, 3 kişinin orta derecede yaralandığı kaydedildi.
Ordu Radyosu, saldırının şüphelisinin olay yerinde vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralıların hastaneye kaydırıldığını aktardı.