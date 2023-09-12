Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Arap ülkelerinin konsoloslukları

Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi, İsrail işgalinden önce Arap ülkelerinin konsolosluklarına ev sahipliği yapıyordu. Bugün ise Türkiye dahil birçok ülkenin temsilcilikleri bulunuyor.

Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi, 1967'deki İsrail işgaline kadar Arap ülkelerinin konsolosluklarına ev sahipliği yapıyordu.

İsrail işgalinden önce Ürdün'ün yönetiminde olması sebebiyle Arap ülkelerinin konsolosluk açtığı Doğu Kudüs'te bugün Türkiye dahil birçok ülkenin temsilcilikleri bulunuyor.

Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Suriye'nin konsolosluklarının yer aldığı Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, işgal sonrası Arap ülkelerinin temsilcilik binalarının bir kısmı Filistinliler tarafından satın alınırken bir kısmı başka ülkelerin temsilciliği olarak hizmet vermeye başladı.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde halihazırda hiçbir Arap ülkesinin temsilciliği faaliyet göstermiyor.

"Kurumlar bölgesi"

Yerleşim birimi faaliyetleri uzmanı Halil Tüfekçi, AA muhabirine, Şeyh Cerrah Mahallesi'nin tarihine ilişkin açıklamalarda bulunarak yabancı temsilciliklerin bölgeye olan ilgisini anlattı.

Tüfekçi, "Bu bölge, kuzeye yani Ramallah'a (işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi) giden güzergah üzerinde olması sebebiyle eskiden beri dış temsilcilikler tarafından tercih ediliyor." dedi.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde varlıklı Filistinli ailelerin bulunduğunu ve bölgede güzel binalar inşa ettiğini belirten Tüfekçi, yakın zamanda kurulmuş mahallede "kültürel düzeyin yüksek olduğunu" aktardı.

Tüfekçi, Şeyh Cerrah'ta Türkiye dahil birçok ülkenin diplomatik temsilciliğinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Resmi, diplomatik ve özel kurumların bulunduğu bu bölgede çok sayıda otel de kuruldu." diye konuştu.

Lübnan Konsolosluğundan geriye kalan Sedir ağacı

Tüfekçi, eskiden Lübnan Konsolosluğu olarak hizmet veren ve şu anda İrlanda Konsolosluğu olan binayı işaret ederek, "Lübnan Konsolosluğu buradaydı, gördüğünüz gibi bu Sedir ağacı ondan hatıra kaldı." ifadelerini kullandı.

Lübnan Konsolosluğunun İsrail işgalinden sonra 1967 yılında kapandığını hatırlatan Tüfekçi, "Konsolosluk kapandı fakat Sedir ağacı hala tarihe tanıklık ediyor." şeklinde konuştu.

Tüfekçi, mahalledeki bir başka binayı göstererek Mısır'ın 1948'den 1967'ye kadar konsolosluğu olduğunu, işgal sonrasında binanın bir süre Fransa Konsolosluğu olarak kullanıldığını, halihazırda ise Fransa'nın ekonomik ve kültürel faaliyetleri için kullanıldığını ifade etti.

Mısır Konsolosluğunun yakınındaki bir başka binanın da Suriye Konsolosluğu olduğunu söyleyen Tüfekçi, şu anda ise burada Filistinli bir ailenin ikamet ettiğini kaydetti.

"Ürdün'ün ikinci başkenti"

Tüfekçi, şu anda Filistinli bir aileye ait evin önünde durarak, söz konusu binanın 1967'den önce Irak Konsolosluğu olarak kullanıldığını aktardı.

İsrail işgali öncesinde Doğu Kudüs'ün "Ürdün'ün ikinci başkenti" olduğuna dikkati çeken Tüfekçi, bu nedenle şehirdeki temsilciliklerin büyükelçilik değil konsolosluk olduğunu vurguladı.

Tüfekçi, "Ürdün Haşimi Krallığı'nın ikinci başkenti konsoloslukların yaygın olduğu Kudüs'tü, büyükelçilikler ise Amman'daydı." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Şeyh Cerrah'taki konsolosluğunu hatırlatmıştı

Suudi Arabistan'ın geçen ay Filistin'e atadığı ilk büyükelçi Nayif bin Bender es-Sudeyri de ülkesinin Şeyh Cerrah'taki konsolosluğunu hatırlatmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Suudi Arabistan'ın Filistin'e büyükelçi ataması üzerine "hiçbir ülkenin Filistin yönetimi nezdinde Kudüs'te diplomatik temsilcilik açmasına izin vermeyecekleri" ifadeleriyle olaya tepki göstermişti.

Sudeyri ise sosyal medya hesabından eski Kral Abdulaziz bin Abdurrahman'ın talimatıyla 1947 yılında Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Başkonsolosluğun açıldığını hatırlatarak o güne ait bir fotoğraf paylaşmıştı.

Suudi Arabistan'ın Şeyh Cerrah'ta bulunan konsolosluğu, günümüzde İsrail Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ortaokul olarak hizmet veriyor.