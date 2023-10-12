Doğu Kudüs'te Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te silahlı saldırı düzenlendiği, olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırının Sahira Kapısı bölgesinde gerçekleştiği belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te silahlı saldırı düzenlendiği, olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Sahira Kapısı bölgesinde silahlı saldırı yaşandığı belirtildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildiği aktarılırken, polisin açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre saldırı Selahaddin Caddesi'ndeki İsrail polis karakoluna düzenlendi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, saldırıda 2 kişinin yaralandığını duyurdu.