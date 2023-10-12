Haberler ›› Dünya ›› Doğu Kudüs'te Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

Doğu Kudüs'te Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te silahlı saldırı düzenlendiği, olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırının Sahira Kapısı bölgesinde gerçekleştiği belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.