Doğu Kudüs'te İsrailli bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
Dünya Haberleri
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Gilo semtinde bir İsrailli, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır şekilde yaralandı. İsrailli hastaneye kaldırıldı ve polis saldırganı yakalamak için arama başlattı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Gilo semtinde bir İsrailli, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır şekilde yaralandı.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Gilo'da bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır şekilde yaralanan İsraillinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Polis ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve kaçan saldırganı yakalamak için arama başlatıldığı ifade edildi.
Yediot Ahronot gazetesi ise olayla ilgili haberinde, ağır yaralanan İsraillinin 30 yaşında olduğu bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA / Said Amori - Dünya