Doğu Kudüs'te İsrailli bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Gilo semtinde bir İsrailli, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır şekilde yaralandı. İsrailli hastaneye kaldırıldı ve polis saldırganı yakalamak için arama başlattı.