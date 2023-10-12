Doğu Kudüs'te İsrail Polis Karakoluna Saldırı: 2 Polis Yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'e ait bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail polisi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği henüz net değil.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'e ait bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail polisi yaralandı.

Silahlı bir kişi, akşam saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınındaki Selahaddin Caddesi'nde bulunan İsrail polis karakoluna ateş açtı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçmak isteyen silahlı kişi, bölgedeki İsrail güçlerince vurularak öldürüldü.

Saldırının ardından İsrail polisi Eski Şehir'in hemen dışında yer alan Sultan Süleyman Caddesi başta olmak üzere bölgedeki bazı yolları trafiğe kapattı.

İsrail Polis Sözcüsü Dean Elsdunne, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda birinin durumu ciddi olmak üzere 2 polisin yaralandığını, saldırganın kimliği hakkında henüz net bir bilgi olmadığını söyledi.

Öte yandan Filistin makamlarından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 21 yaşındaki Filistinli Halid el-Muhtasib olduğu ve Doğu Kudüs'te ikamet ettiği belirtildi.

Öldürülen Filistinlinin cenazesi, İsrail'e ait sağlık ekiplerince bir ambulansla bölgeden uzaklaştırıldı.