İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Sukot Bayramı dolayısıyla toplanan fanatik Yahudilerden bazıları, Eski Şehir'deki Hristiyanlık için kutsal tarihi kilise önünde hakaret amaçlı yere tükürdü. İsrail polisi, tacizde bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Doğu Kudüs'te Fanatik Yahudiler Hristiyanlık için Kutsal Kilise Önünde Hakaret Etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te "Sukot (Çardaklar) Bayramı" dolayısıyla toplanan fanatik Yahudilerden bazıları Eski Şehir'deki Hristiyanlık için kutsal tarihi kilise önünde hakaret amaçlı yere tükürdü.

Binlerce Yahudi sabah saatlerinden itibaren Sukot Bayramı'na özel tahta çubuklarla sarılı bitkilerle Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı fanatik Yahudilerin, Eski Şehir bölgesinde Hristiyanlık için kutsal Çile Yolu'nun (Via Dolorasa) ikinci durağı, Hazreti İsa'nın cezalandırıldığına inanılan Kırbaçlama Kilisesi önünde yere tükürdüğü görüldü.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hristiyanların ve kutsal mekanlarının önünde taciz amaçlı yere tükürdüğü tespit edilen biri çocuk toplam 5 kişi gözaltına alındı.

İsrail Polisi Kudüs Emniyet Müdürü Doron Turgeman'ın konuya ilişkin, "Hristiyanlara taciz, hakaret ve diğer nefret suçlarıyla mücadele için özel bir soruşturma ekibi kurulması, sivil ve üniformalı personelin artırılması, teknolojik imkanların seferber edilmesi talimatı verdiği" belirtildi. Ayrıca, bu eylemlerde bulunanlara para cezası uygulanması için gerekli idari değişikliklerin üzerinde çalışılacağı aktarıldı.

Netanyahu ve Cohen benzer olayı kınamıştı

Fanatik Yahudiler daha önce de bölgedeki Hristiyanlara benzer şekilde hakarette bulunmuştu.

Çile Yolu'nda gelenek gereği tahtadan büyük bir haç taşıyan Hristiyan hacıların yanından geçen bir grup Yahudi'nin 2 Ekim'de yere tükürerek tacizde bulunmasına ilişkin görüntüler tepki toplamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Eli Cohen, söz konusu görüntülerin ardından dün olayı kınayarak, " İsrail'in ibadet ve inanç özgürlüğüne saygı duyduğu" yönünde açıklama yapmıştı. Netanyahu, bu duruma karşı "acil ve kesin biçimde harekete geçmekte kararlı olduğunu" kaydetmişti.

Fanatik Yahudi yerleşimci liderlerinden Elisha Yared ise Hristiyanların yanında yere tükürmenin "kadim bir Yahudi geleneği" olduğunu savunmuştu.

Batı kültürü etkisindeki Yahudilerin, "Hristiyanlığın ne olduğunu unuttuğunu" ifade eden Yared, "Haçlıların sürgününden, İspanyol engizisyonundan, kan davalarından ve pogromlardan acı çeken Yahudilerin ise bunu unutmadığını" söylemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin Hristiyanlara, din adamlarına ve kutsal mekanlarına saldırılarında son yıllarda artış yaşanıyor. Hristiyan kurumları ve din adamları, İsrail makamlarını Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını cezasız bırakmakla suçluyor.