Doğu Afrika ülkeleri Sudan'daki iç savaşın sona ermesi için toplanacak

Doğu Afrika ülkelerinin, Sudan'da devam eden iç savaşın sona ermesi için 10 gün içinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geleceği bildirildi. Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Meles Alem, basına yaptığı açıklamada, Sudan'daki krizin çözümü için bölge ülkelerinin katılımıyla toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Doğu Afrika ülkelerinin, Sudan'da devam eden iç savaşın sona ermesi için 10 gün içinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geleceği bildirildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Meles Alem, basına yaptığı açıklamada, Sudan'daki krizin çözümü için bölge ülkelerinin katılımıyla toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Alem, 10 gün içerisinde Etiyopya'nın ev sahipliğinde Cibuti, Güney Sudan ve Kenya'dan katılacak temsilcilerle Sudan'daki krizin çözümüne yönelik toplantı düzenleneceği bilgisini paylaştı.

Cibuti'de düzenlenen Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Zirvesi'nde Sudan krizi ile ilgili yeni bir mekanizma kurulduğunu hatırlatan Alem, Kenya, Etiyopya, Güney Sudan ve Somali'nin bu mekanizma içinde ortak hareket edeceğini sözlerine ekledi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 15 Nisan'dan beri devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti.