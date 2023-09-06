Doğu Afrika Topluluğu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) barış gücü misyonunun görev süresini aralık ayına kadar uzatma kararı aldı. EAC güçleri, KDC'nin doğusunda silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarıyla mücadele etmektedir.

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) barış gücü misyonunun görev süresini aralık ayına uzattı.

Topluluktan yapılan yazılı açıklamada, Kenya'daki devlet başkanları zirvesinde KDC'nin doğusunda görevli barış gücü askerlerinin görevinin aralığa kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Bölgede 2022'den bu yana silahlı örgütlerle mücadele görevi yürüten EAC güçleri, KDC hükümetince yeterli çabayı göstermemekle suçlanıyor.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) da geçen ay KDC'nin çağrısı üzerine ülkenin doğusuna asker gönderme kararı almıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.