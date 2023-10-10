Doğu Afrika Topluluğu arabulucusu Uhuru Kenyatta, KDC'deki şiddet olaylarını kınadı

Doğu Afrika Topluluğu (EAC) arabulucusu olan eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda artan şiddet olaylarını kınadı.

EAC'nin KDC'deki barışının tesisi için görevlendirdiği Kenyatta, yaptığı açıklamada, KDC'nin doğusunda artan çatışma, cinayet ve yerinden edilme vakalarını kınadığını ifade etti.

Çatışan tüm tarafların acilen tüm silahlı saldırılarını durdurmasını ve insani yardımların bölgeye ulaşmasına izin vermesini isteyen Kenyatta, bölgedeki sorunun askeri bir çözümünün olmadığını ifade etti.

Kenyatta, EAC'nin öncülük ettiği barış planına uyulmasını istedi.

KDC'nin doğusunda ekim başında farklı silahlı gruplar arasında yeniden çatışmalar başlamıştı.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de başarısızlığından ötürü ülkesindeki Birleşmiş Milletler (BM) barış güçlerinin bu yıl çekilmeye başlaması için çağrı yapmıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Silahlı grupların saldırılarında bugüne kadar binlerce sivil yaşamını yitirdi.