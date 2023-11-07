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Doğu Afrika'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 29 Kişi Hayatını Kaybetti

Doğu Afrika ülkeleri Kenya ve Somali'de devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 29 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar ayrıca yerleşim bölgelerini etkileyerek binlerce insanın evini terk etmesine ve tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu. Kurtarma çalışmaları devam ederken, birçok kişiden hala haber alınamıyor.