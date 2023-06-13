Doğu Afrika'da İklim Değişikliği Gıda Güvensizliğini Kötüleştiriyor

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu, iklim değişikliğinin Doğu Afrika bölgesindeki mevcut yaygın gıda güvensizliğini daha da kötüleştirdiğini belirtti. Gebeyehu, IGAD üye ülkelerini Afet Müdahale Stratejisi'ni benimsemeye ve ulusal afet müdahale planlarına dahil etmeye çağırdı.

ADDİS ABABA, 13 Haziran (Xinhua) -- Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu, iklim değişikliğinin olumsuz etkisinin Doğu Afrika bölgesindeki mevcut yaygın gıda güvensizliğini daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Gebeyehu söz konusu açıklamayı, Pazartesi günü Cibuti'de düzenlenen 14. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'ndaki konuşması sırasında yaptı.

Gebeyehu zirveye katılan bölge liderlerine yönelik yaptığı konuşmada, bölgedeki doğal afetler ve insani durumların çoğunun çevresel bozulma, iklim değişikliği ve özellikle kuraklık-sel döngüsü olmak üzere aşırı hava koşullarından kaynaklandığını söyledi.

Gebeyehu, Ukrayna'daki ve daha yakın zamanda IGAD üyesi sekiz ülkeden biri olan Sudan'daki çatışmaların patlak vermesinin öncesinde, dünyadaki iklim değişikliği kaynaklı mültecilerin, çatışma kaynaklı mültecilerden daha fazla olduğunu hatırlattı.

Yetkili, "Dünyanın en az karbon emisyonunu üreten bölgelerinden biri olmasına karşın IGAD bölgesi, iklim değişiminden en fazla etkilenen bölgelerden biri" dedi.

IGAD İcra Sekreteri Gebeyehu, "İklim değişikliği, halihazırda insanların yerlerinden edilmesi ve yaygın gıda güvensizliği sorunlarıyla uğraşan bölgemize ciddi anlamda ek yük getiriyor" ifadelerini kullandı.

Gebeyehu ayrıca tüm IGAD üye ülkelerini IGAD Afet Müdahale Stratejisi'ni ve onun kritik unsurlarını benimsemeye ve özellikle sınır bölgeleri için ulusal afet müdahale planlarına dahil etmeye çağırdı.

Merkezi Cibuti'de bulunan IGAD'ın üyeleri arasında Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda bulunuyor.