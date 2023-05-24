DMÖ: Son 51 yılda yaklaşık 12 bin iklim felaketi 2 milyondan fazla can kaybına neden oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) tarafından 22 Mayıs'ta yayımlanan raporda aşırı hava, iklim ve su kaynaklı olayların 1970 ile 2021 arasında bildirilen 11 bin 778 afete neden olduğu, afetler nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 4.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) tarafından 22 Mayıs'ta yayımlanan raporda aşırı hava, iklim ve su kaynaklı olayların 1970 ile 2021 arasında bildirilen 11 bin 778 afete neden olduğu, afetler nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 4.3 trilyon ABD doları tutarında ekonomik kayıp yaşandığı belirtildi. Ekonomik kayıpları artıran doğa olaylarının çoğunun ise "fırtına" kategorisinde yer aldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı İsviçre merkezli Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), erken uyarı hizmetlerinin 2027'nin sonuna kadar herkese ulaşmasını sağlamak amacıyla 22 Mayıs'ta başlayan Dünya Meteoroloji Kongresi için yeni raporunu yayımladı.

Avrupa'da ise 166 bin 492 ölüme ve 562 milyar dolar ekonomik kayba neden olan 1784 felaket meydana geldi. Son 51 yılda dünya çapında felakete bağlı bildirilen ölümlerin yüzde 8'i Avrupa'da meydana geldi. Aşırı sıcaklıklar bildirilen ölümlerin önde gelen nedeni, seller ise ekonomik kayıpların önde gelen nedeni olarak raporlandı.