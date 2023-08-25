Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kırsal Değirmendere Mahallesi mevkisinde otluk ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.