Diyarbakır Hani'de çıkan orman yangını 24 saatte söndürüldü

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde çıkan orman yangını, 24 saatte söndürüldü. Yangında 12 hektar alan zarar gördü.

Hani ilçesi, Kuyular ile Çukurköy mahalleri arasındaki ormanda, dün saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına 2 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 30 personelle karadan, askeri helikopterle de havadan müdahale edildi. Gece saatlerinde Çukurköy Mahallesi bölgesindeki kısmı, sabah saatlerinde de yangının tamamı kontrol altına alınıp söndürüldü. 24 saatte söndürülen yangında, 12 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. (DHA)