Diyarbakır'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı kırsal Kuyular ve Çukurköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmalarla, ormanın Çukurköyü Mahallesi bölgesindeki yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Söndürme çalışmaları Kuyular Mahallesi bölgesinde yoğunlaşırken, söndürülen bölgelerde ise soğutma çalışmaları devam ediyor.