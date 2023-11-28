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Diyarbakır'da Hayırsever Vatandaştan Gazze'ye Altın Bağışı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir hayırsever vatandaş, biriktirdiği altınları paraya çevirerek Gazze'ye bağışladı. İsrail'in saldırıları sonucu mağduriyet yaşayan Filistinlilere yardım amacıyla Kızılay aracılığıyla bağış yapıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hayırsever vatandaş, biriktirdiği altınları paraya çevirerek Gazze'ye bağışladı.

İsrail Devleti'nin saldırıları sonucu mağduriyet yaşayan Filistinlilere yönelik yardımda bulunmak isteyen hayırseverler Kızılay aracılığıyla bağış yapıyor. Silvan ilçesinde kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir vatandaş, biriktirdiği 5 çeyrek, 9 adet gram altını nakit paraya çevirerek ilçede bulunan Kızılay şubesine teslim etti.

Silvan Kızılay Şube Başkanı Mehmet Metin Kılıçaslan, altıların paraya çevrilerek bağışı aldıklarını belirterek, teşekkür ettiğini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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