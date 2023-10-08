Diyarbakır'da deprem sonrası çöken 7 katlı bina
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Diyarbakır'da deprem sonrası ağır hasarlı olan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR'da deprem sonrası ağır hasarlı olduğu için tahliye edilen 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerindeki 7 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya