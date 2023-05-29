Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an Kursu mezunlarıyla buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 10 yıl önce çocukların Allah'ı ve Peygamber Efendimizi sevgi temelli tanımaları, İslami değerleri fark etmeleri ve Kur'an-ı Kerim-i kendi seviyelerine uygun sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi ile öğrenebilmek için oluşturulan 4-6 yaş Kur'an Kursları mezun ve aktif öğrencilerle bir etkinlikte buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 10 yıl önce çocukların Allah'ı ve Peygamber Efendimizi sevgi temelli tanımaları, İslami değerleri fark etmeleri ve Kur'an-ı Kerim-i kendi seviyelerine uygun sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi ile öğrenebilmek için oluşturulan 4-6 yaş Kur'an Kursları mezun ve aktif öğrencilerle bir etkinlikte buluştu.

4-6 yaş grubu mezunların bir araya getirmek ve öğrenci öğretici arasındaki bağı devam ettirmek amacıyla planlanan etkinlik yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Düzce Müftülüğünde aktif 23 kursun katılımı ile yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programın açılış konuşması İl Müftüsü Osman Aydın yaptı. Misafir olarak katılan Prof. Dr. Celal Erbay'ın konuşmasının ardından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir küçük yaşta çocukların aldığı ahlak eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Salon içi ve salon dışı olarak planlanan etkinliklerin salon içindeki kurs öğrencilerinin düzenlediği birbirinden güzel etkinlikler izleyicilerden büyük beğeni aldı

Çocuklara şenlik havası oluşturmak amacıyla salon dışı etkinlikleri çerçevesinde çocuklar doyasıya eğlendi. Kadim oyunların yapıldığı; halat çekme, çuval yarışı, dart ve kaşıklı yumurta taşıma yarışmalarında birinci olan tüm çocuklara madalyalarını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Müftü Osman Aydın, Prof. Dr. Celal Erbay ve Pof. Dr. Nedim Sözbir takdim etti. - DÜZCE